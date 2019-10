Federico ha rischiato di dormire ancora all’addiaccio, si trovi un letto . Federico non può rimanere nell’ospizio di Meta e già questa notte si è ritrovato di nuovo in strada , a dormire sulle panchine del Parco Giochi di Via delle Rose a Piano di Sorrento. L’intervento di volontari gli ha trovato una sistemazione per questa notte. Il ragazzo è molto volenteroso, ma ha bisgono di un posto dove dormire almeno per qualche settimana.