FAVOLA BERGAMASCA ATALANTINA CON SETTE RETI A DUE PUNTI DALLA JUVE

L’Atalanta cala il Settebello contro l’Udinese. Il Napoli stecca sul campo della Spal. Pari tra Torino e Cagliari. Nella porzione domenicale del nono turno di Serie A spicca il pesantissimo 7-1 con cui l’Atalanta travolge l’Udinese. I bergamaschi, terzi con 20 punti, seppelliscono i friulani con la tripletta di Muriel (35′ rig, 43′ e 75′ rig), la doppietta di Ilicic (21′ e 43′) e i gol di Pasalic (52′) e Traore (83′). L’Udinese, che pure sblocca il risultato con Okaka (11′), si sbriciola dopo l’espulsione di Opoku al 33′.

Chance persa per il Napoli, che non va oltre l’1-1 sul campo della Spal e spreca l’opportunità di avvicinarsi alla vetta della classifica. I partenopei, a quota 17 e a -6 dalla Juve capolista, vanno in vantaggio con Milik al 9′ ma vengono subito ripresi dai ferraresi, che replicano al 16′ con Kurtic. Nella ripresa la formazione di Ancelotti ha il matchpoint con Fabian Ruiz, ma lo spagnolo centra il palo al 74′.