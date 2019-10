In farmacia il test per la diagnosi del papillomavirus

L’HPV (Papilloma Virus umano) è un virus che provoca un’infezione molto diffusa: circa l’80% degli adulti sessualmente attivi contrae il virus almeno una volta nella vita. La maggior parte delle infezioni è completamente asintomatica. In genere non causa alcuna alterazione e si risolve da sola, scomparendo nel corso del tempo. In una minoranza di casi, invece, il virus provoca delle lesioni a livello della cervice dell’utero, che per lo più guariscono spontaneamente. Una minima parte di esse però, se non curata, può progredire lentamente verso forme tumorali. Solo pochissime donne con infezione da Papilloma Virus sviluppano una lesione pre-cancerosa della cervice dell’utero e ci vogliono molti anni perché le lesioni si trasformino in tumori veri e propri. Diventa così importantissimo identificare precocemente le alterazioni provocate dal virus. Monitorarsi può salvare la vita: se la lesione viene rilevata nello stadio iniziale è possibile curarsi e guarire.

L’HPV si trasmette per via sessuale, anche se non necessariamente in seguito ad un rapporto sessuale completo. In alcuni casi l’infezione può essere trasmessa da una persona all’altra anche molti anni dopo che una delle due persone l’ha contratta. Il fatto di avere l’infezione può quindi non avere nulla a che fare con l’attuale compagno. Da alcuni anni esiste un vaccino efficace contro i tipi del virus responsabili di circa il 70% dei tumori della cervice dell’utero.

Alcuni ceppi del virus non sono però coperti dal vaccino: per questo è importante effettuare lo screening anche se si è vaccinate. Molte lesioni regrediscono spontaneamente; alcune, invece, necessitano di un trattamento in day-hospital. Queste lesioni possono essere trattate con grande successo, il che significa: guarigione completa.

L’importante è individuarle precocemente. Per questo sia individuare la presenza del Papilloma Virus che effettuare diagnosi precoce tramite Pap-test sono azioni che possono realmente salvare la vita.

La diagnosi precoce è la migliore protezione per la tua salute: il test per rilevare la presenza del Papilloma Virus (HPV), agente responsabile del tumore della cervice uterina, non è invasivo. Non solo individua la presenza del virus, ma anche, in caso di infezione, specifica quale dei 14 ceppi ad alto rischio è presente.

Si basa sull’autoprelievo di un campione di muco vaginale, e si può effettuare facilmente e in maniera completamente indolore nella comodità e privacy di casa. Al costo di 9,90€.

Dr. Giuseppe De Simone