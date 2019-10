Eventi e Sagre in Campania: cosa fare il 26 e il 27 ottobre. Domina la castagna dal Faito a Bagnoli, Tramonti e Gragnano in questo ultimo weekend non sono poche le cose interessanti in provincia di Salerno , Napoli e in tutta la Campania. A Sorrento concerti e mostra sul Giappone, a Piano di Premio Penisola Sorrentina . A Vico Equense il Faito con la Festa della Castagna

Sagra della Castagna e del Fungo Porcino Roccamonfina (CE)

Continua anche per questo fine settimana la Sagra della Castagna e del Fungo Porcino di Roccamonfina. Tanti stand per gustare i prodotti tipici che verranno preparati seguendo le antiche tradizioni culinarie della zona. L’evento si terrà nella centrale Piazza Nicola Amore e a Roccamonfina- Oltre al buon cibo ci saranno ancheserate con concerti e spettacoli e poi visite guidate, stand di antiquariato, escursioni, show cooking, attività per bambini e tanto altro per un intero mese di festa da non perdere.

Sagra della Castagna e del Tartufo – Bagnoli Irpino (AV)

A Bagnoli Irpino si terrà fino al 27 ottobre la 42 edizione della Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli e dei prodotti tipici del Laceno si terrà nelle stradine del centro storico di Bagnoli Irpino. Una bella festa dove troveremo funghi porcini, buoni prodotti caseari, i ravioli ripieni, la carne alla brace, la vitella allo spiedo e poi tante ottime castagne e il Tartufo Nero di Bagnoli.

Le ricette del Vesuvio – Tramonti – Trattoria San Francisco

Sabato 26 ottobre, alle 20.30, quinta presentazione del libro di Nunzia Gargano, “Le ricette del Vesuvio”, edito dalle Edizioni dell’Ippogrifo. Appuntamento alla “Trattoria San Francisco” alla frazione Polvica di Tramonti. Gli animatori della struttura, Pamela e Francesco Maiorano, hanno organizzato l’evento “A cena con l’autrice”. Un’occasione per stare insieme, mangiare secondo tradizione e magari assaggiare le pietanze dei padroni di casa che sono presenti nel ricettario. Quale occasione migliore per un viaggio sui sentieri del gusto campano? A illustrarli, l’autrice che, con il suo ultimo lavoro, ha accesso i riflettori su tre zone affascinanti e interessanti della nostra regione.

Escursione all’eremo di Santa Caterina – Tramonti

La Pro Loco Tramonti ha organizzato per domenica 27 ottobre un’escursione all’eremo di Santa Caterina. L’appuntamento è fissato per le 8 in località Frescale. nUna passeggiata immersi nella natura alla scoperta delle bellezze nascoste della Costiera Amalfitana. La Pro Loco invita i partecipanti anche a munirsi di roncola e acqua. Il rientro è previsto per le ore 13 e per chi volesse ci sarà anche la possibilità di pranzare in un ristorante convenzionato. Sarà l’occasione giusta anche per andare alla ricerca di funghi e castagne prodotti tipici di questa località.

Gragnano Street Food Village Gragnano (Na)

Si terrà fino al 27 ottobre a Gragnano, in Via Santa Caterina, il Gragnano Street Food Village 2019. Uno sciame di vivaci e coloratissime apette Piaggio porterà, nel centro di Gragnano, la tradizione del cibo di strada. Saranno tre giorni all’insegna di cibo e divertimento, tra le tante prelibatezze da poter gustare “in chiave street” non mancheranno fantastici panini di alta macelleria, pizze fritte e a portafoglio, cuzzetielli, specialità siciliane e molto altro.Tutte e tre le serate dell’evento saranno accompagnate da esibizioni live tra le quali quella di Luca Sepe sabato 26 ottobre. L’organizzazione dell’evento è realizzata dalla ProLoco, e supportata dal Comune di Gragnano.