Festival della cultura Giapponese a Villa Fiorentino, Festival Suoni Divini , Festa della castagna sul Faito, insolite vedute Metesi, tutte attività che aspettano di essere conosciute e praticate. Noi di Positanonews le proponiamo e le consigliamo per i loro contenuti culturali e per la loro gratuità. Passeggiare tra le olive di Massa Lubrense o tra castagne del Faito non ha prezzo, inoltre sottolineiamo la bellezza della diversità di ambiente della Penisola Sorrentina senza paragoni con il resto della Campania.

venerdì 25 ottobre 2019 ore 17,00 ” Letture Tassiane ” sala degli Specchi del Museo Correale a Sorrento.

The Village: Life in New Haven’s Little Italy” è un documentario che racconta la storia del quartiere Wooster Square della città di New Haven (U.S.A.), che per molti anni è stata un’affiatata enclave italo-americana. Attraverso interviste orali, foto di album di famiglia, film e fotografie storiche, il documentario esplora il potere dell’identità etnica e ribadisce l’importanza dell’immigrazione nella società americana. Oggi, pochi discendenti degli immigrati vivono ancora a Wooster Square, ma rimangono tracce della loro comunità: nella chiesa, nelle società etniche e nelle loro feste, nelle pizzerie e nelle pasticcerie. Più vividamente, il villaggio vive nei ricordi affettuosi delle persone che sono cresciute lì.

Una delegazione di discendenti di famiglie di emigranti (provenienti da Amalfi e da Atrani) sarà ad Amalfi per la proiezione di questo documentario.

Dal 25 al 27 ottobre in Via Santa Caterina si terrà il Gragnano Street Food Village 2019.

Uno sciame di vivaci e coloratissime apette Piaggio porterà, nel centro di Gragnano, la tradizione del cibo di strada.

Tre giorni all’insegna di cibo e divertimento, tra le tante prelibatezze da poter gustare “in chiave street” non mancheranno fantastici panini di alta macelleria, pizze fritte e a portafoglio, cuzzetielli, specialità siciliane e molto altro…

All’evento saranno infatti presenti, tra i diversi operatori, la Pizzeria da Mario, l’apetta di Bottega Janca, quella di Sfizi food e tante altre.

Tutte e tre le serate dell’evento saranno accompagnate da esibizioni live.

Durante questi tre giorni all’insegna del cibo di strada e dell’intrattenimento spicca l’esibizione dal vivo di Luca Sepe sabato 26 ottobre.

Seguite l’evento e la nostra pagina per essere sempre aggiornati sulla programmazione.

L’organizzazione dell’evento è realizzata dalla ProLoco, e supportata dal Comune di Gragnano.

Vi aspettiamo in tanti ed affamati!

sabato 26 ottobre 2019 ore 08,30 ” Insolite Vedute Metesi ” Stazione di Meta.

sabato 26 ottobre 2019 dalle 09,00 alle 19,00 ” Museo in Piazza ” piazza Lauro a Sorrento.

sabato 26 ottobre 2019 ore 19,30 ” Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito ” Teatro delle Rose a Piano di Sorrento.