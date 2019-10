Esperienza con Positanonews dell’alternanza 2019 del Liceo Marone di Meta

Il 23 Settembre del 2019 è iniziata per tre ragazzi l’alternanza scuola lavoro alla sede di Positano news; è durata più di una settimana, ed è stata un esperienza indimenticabile per tutti noi.

In questi giorni siamo andati in giro alla ricerca di notizie o alla scoperta dei patrimoni artistici e naturalistici della penisola Sorrentina, un luogo spesso trascurato e con tante piaghe da risanare:

abbiamo incontrato gente comune, sindaci e naturalisti, medici e tanti altri; insomma, ci siamo davvero divertiti.

Noi tre ragazzi dell’ alternanza di positanonews abbiamo toccato con mano il giornalismo e capito bene cosa si trattasse, abbiamo visitato la penisola e conosciuto le zone in modo accurato studiando il territorio in cui viviamo,abbiamo toccato con mano la politica del nostro paese incontrandoci con alcuni sindaci.

Il direttore di Positanonews ha tenuto molto alla nostra formazione nel campo del giornalismo, inoltre il penultimo giorno ha voluto portarci in barca per farci conoscere al meglio la zona costiera ricca di bellezze che a volte non conosciamo nemmeno.

Per tutti noi è stata un’esperienza che ci ha fatto crescere, abbiamo capito l’importanza delle conoscenze generali culturali, politiche e territoriali.

Abbiamo imparato che significa fare il giornalista ( praticamente, farsi i fatti altrui) e anche cosa significa fare il fotografo, con tutto quel tempo al cellulare a registrare notizie sullo schermo.

Un esperienza che non dimenticheremo mai…

da Arturo Soldatini, Alternanza scuola-lavoro 2019