Ercolano (NA). Scuderie di Villa Favorita. “II Appuntamento Rinascimento Contemporaneo”.

Articolo di Pino Cotarelli – “II Appuntamento Rinascimento Contemporaneo”, alle Scuderie di Villa Favorita a Ercolano (NA), Corso Resina, 330.

L’associazione Culturale “Terra Madre”, con il patrocinio del Comune di Ercolano e della Pro Loco Hercvlanevm, inaugurerà sabato 19 ottobre 2019, alle ore 18.00, la collettiva d’arte contemporanea “II Appuntamento Rinascimento Contemporaneo”.

Sorge nell’area vesuviana, la splendida location delle Scuderie di Villa Favorita, un prezioso sito la cui collocazione storica darà un sicuro contributo di prestigio per tutte le opere in esposizione.

Più precisamente la location viene identificata nel luogo denominato “Il Miglio d’Oro”, tratto storico che va da Ercolano (in prossimità degli scavi archeologici) a Torre del Greco.

Un miglio, appunto, in cui il fascino delle vestigia dell’antichità fece sì che l’intera corte napoletana e molti altri nobili si trasferissero, facendo costruire sontuose ville e giardini rococò e neoclassici da architetti del calibro di Luigi Vanvitelli, Ferdinando Fuga, Ferdinando Sanfelice, Domenico Antonio Vaccaro, Mario Gioffredo.

Al vernissage sarà presentato il libro della scrittrice Giovanna Lepore “La Reggia di Caserta in Filastrofe”, seguiranno le letture di poesie del poeta Nando Spina.

La curatela è affidata a Gianpaolo Coronas, l’intervento critico sarà di Maurizio Vitiello.

Saranno presenti le telecamere di Paesenews.it, che mostra una rinnovata sensibilità.

Il momento espositivo s’avvale della fattiva collaborazione della Presidente della Pro Loco Imma Sorrentino e di Dario Cerullo.

La mostra sarà visitabile fino al 27 ottobre 2019.

Espongono:

Rosario Ascione – Maddalena Cenvinzo – Biagio Cerbone – Annalisa Cerio – Airin Col – Vincenzo Del Signore – Francesca Falli – Giuliana Farinaro – Pasquale Gragnaniello – Jagi – Floriana Lamberti – Donato Lotito – Luca Mannara – Michele Mazzone – Carla Medici – Francesco Minopoli – Juan Luz Morales – Vivian Narduzzi – Gilda Pantuliano – Francesco Sabatino – Santorosso – Renzo Sbolci – Giuseppe Staro – Riccardo Veschini – Eva Borras Villora

Guest Artist: Pippo Panariello.

Da vedere.

Pino Cotarelli