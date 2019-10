Elezioni 2020. Ecco il punto sulla situazione a Positano

Cresce l’attesa per le prossime elezioni comunali previste per la primavera del 2020. In Costiera Amalfitana, come sappiamo, sono i Comuni di Amalfi, Positano e Maiori ad andare al voto. Ancora non è nota la data ufficiale, ma già c’è grande fermento.

A Positano si sono registrate più voci insistenti. Sono passati ormai quasi quattro anni da quel maggio 2015 che videro trionfare l’attuale sindaco Michele De Lucia, il quale difatti raddoppiò il successo delle elezioni del 2010. Erano oltre cinquant’anni che ciò non avveniva a Positano. A meno che non avverrà la famosa modifica legislativa di cui si è tanto parlato, De Lucia non potrà ricandidarsi per la terza volta e quindi già hanno cominciati a girare i primi nomi. Tra questi l’attuale vice sindaco Francesco Fusco e l’assessore all’ambiente Giuseppe Guida sono quelli che girano oramai da due anni, si è fatto anche il nome di Raffaele Guarracino, assessore alla viabilità. Un nome che si sta facendo avanti negli ultimi tempi è anche quello di Antonio Palumbo, capogruppo e mente politica ex di Forza Italia nella maggioranza. Ma hanno cominciato anche a girare voci circa una possibile candidatura di Daniele Esposito, dell’associazione Macchia Mediterranea. Ascoltato in esclusiva, quest’ultimo aveva asserito: “Candidarmi? Non credo di farlo. Anche se con un team adeguato, forte, di alto livello, potrei pensarci…”. Molti pensano ad un albergatore, come i grandi sindaci del passato come Sersale e Attanasio. Sono usciti i nomi di Carlo Cinque, Mario Attanasio e Vito Cinque, tutti hanno al momento declinato. Sono in stand by Lorenzo Cinque, già nel direttivo degli albergatori Salerno e Campania , come possibile candidato, come pure l’architetto Romolo Ercolino, di cui si è parlato qualche mese fa, poi ci sono anche Ambrogio Carro, già presidente del consorzio Positano Life My Style, e il suo predecessore Gianmaria Talamo . Del Movimento Cinque Stelle si sa poco, Antonio Vitiello ha detto che ci si sta pensando . Nella minoranza Luca Vespoli ha già annunciato di non volersi candidare e potrebbe fare lo stesso Francesco Mascolo. Al momento si pensa a un possibile scontro fra Fusco, con il padre ex sindaco Giannino Fusco che non ha nascosto che gli farebbe naturalmente piacere, anche se nella stessa famiglia potrebbe spuntare pure lo zio Ottavio, pure ex sindaco, e Guida, al quale sembrerebbe vicino il sindaco Michele De Lucia, anche se i diretti interessati parlano di possibile accordi per una lista unica, ci sono segnali diversi ed è difficile che esca fuori una figura mediatrice come Nino Di Leva, factotum dalla scuola al sociale e uomo di fiducia del sindaco De Lucia. Gli scenari potrebbero cambiare con una discesa in campo di Domenico Marrone, ex sindaco, ma lui finora ha detto che non intende candidarsi. Sentendo l’ex assessore Gaetano Marrone però qualcosa si muoverebbe “Stiamo valutando, ma è ancora presto. Al momento non c’è nulla di certo”. Nella minoranza potrebbero emergere l’avvocato Manuela Cuccurullo, forse l’unica figura femminile in circolazione fra i politici positanesi, salvo un’entrata in scena di Carla Lauretano , già vice sindaco a Praiano , o Tanina Vanacore pasionaria sui social , e Peppe Milano, attivo nel campo della protezione civile, che ha già annunciato che potrebbe candidarsi al fianco di Peppe Guida, nel caso di una spaccatura in maggioranza. Fra gli altri si sa ancora poco, Anna Mandara, Beniamino D’Urso, Nino Lucibello , non hanno ancora sciolto le riserve su una loro eventuale ricandidatura.

Potrebbe uscire anche il nome di qualche giovane , ma al momento, purtroppo, stanno tutti alla finestra. Mai come oggi si parla così poco di politica a pochi mesi dal voto e tantomeno si discute di programmi.