Eccellenza, Costa d’Amalfi pareggia a Lioni. Partita dalle poche emozioni

Termina in parità la sfida di Lioni, tra Polisportiva Lioni e Costa d’Amalfi.

Gara davvero sottotono dei costieri, che sono stati molto imprecisi nei passaggi e lenti nell’impostare il gioco. Forse questo tour de force sta incidendo sulla lucidità della squadra.

Gara bloccata, grazie ad un Lioni attento in primis a non concedere spazi, ma soprattutto per la poca lucidità della squadra.

Poche le azioni pericolose nella prima frazione, ma Scognamiglio chiude bene lo specchio della porta.

Per i costieri nessuna occasione degna di rilievo.

Nella ripresa entrano meglio i costieri, ma l’andazzo non cambia. Il gioco risulta lento e prevedibile, mentre i padroni di casa, con il passare dei minuti cominciano a credere nell’impresa.

La prima azione costiera arriva al 75′, con un colpo di testa di Vallefuoco che termina alto.

A 10 dalla fine l’azione più pericolosa della gara dei costieri: Lettieri riceve sulla destra, cross teso per Vallefuoco che viene anticipato di un soffio mentre stava per appoggiare la palla in rete.

La gara termina praticamente qui, con le due squadre che si dividono la posta in palio.

Una brutta prestazione che peró non compromette nulla, anzi, la squadra di mister Ferullo allunga la striscia positiva riuscendo anche a non subire reti, diventando la miglior difesa del campionato.