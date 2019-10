EBOLI: MALTRATTAVA I GENITORI, ARRESTATO 27ENNE

Nella tarda serata di ieri, in Eboli, un giovane del posto, G.G. di anni 27, veniva tratto in arresto in flagranza di reato, dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Eboli, per aver aggredito i propri genitori.

L’uomo, come successivamente accertato, da molto tempo vessava entrambi i genitori con continue richieste di denaro che gli serviva per acquistare la droga. Nel tardo pomeriggio l’ennesima discussione che però stava per concludersi con esiti tragici. Infatti il giovane ebolitano, all’ennesimo diniego da parte dei genitori, perdeva la testa e cercava di aggredirli con delle sedie ed un manico di scopa.

L’uomo e la donna, rispettivamente di 63 e 60 anni, si davano alla fuga uscendo di casa e allertando subito il 112. Tempestivo è stato l’intervento della pattuglia dei Carabinieri che giungeva sul posto mentre il ragazzo aveva impugnato anche due coltelli da cucina. La vista dei militari è stata sufficiente per farlo desistere e poggiare le armi a terra. Dopo aver messo l’area in sicurezza, i militari dell’Arma procedevano all’arresto dell’uomo. Espletate le formalità di rito in caserma, l’uomo veniva tradotto presso la Casa circondariale di Salerno Fuorni in attesa del rito per direttissima.

MARIAGRAZIA PELLEGRINO ZEROTTONOVE