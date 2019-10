EAV nella Sorinvest, le mani della Regione Campania sul Percorso Meccanizzato di Sorrento. Il ruolo di Cuomo

EAV nella Sorinvest, le mani della Regione Campania sul Percorso Meccanizzato di Sorrento. Era da aspettarselo che da Napoli cercassero di entrare nell’affare del secolo in Penisola Sorrentina. L’operazione più lucrosa e remunerativa per il futuro, sempre che il turismo continui a crescere, visto che Sorrento è forse uno dei più ambiti porti turistici d’ Italia. La mossa di Umberto De Gregorio, presidente dell’EAV a cui possiamo dare l’oscar per le risposte serafiche sulle contestazioni alla Circumvesuviana, con pendolari a piedi sui binari ( scene da terzo mondo è offendere il terzo mondo, in India non ci è capitato, ndr ) è da spiegare solo come input partito da De Luca per cui Nello Aponte, attuale presidente della Sorinvest, non si trova a interfacciarsi altro che con la Regione Campania. Inutili le proteste degli albergatori e imprenditori della Penisola Sorrentina, il loro ruolo conterà poco più che nulla, la storia economico-politica recente della Campania insegna, alla fine o aumenti di capitale o altre strategie finanziarie burocratiche , comporterà che verranno fatti, molto probabilmente, fuori tutti. L’altro asse locale è un ruolo che vuole ritagliarsi , per il futuro, ma anche presente, il sindaco Giuseppe Cuomo, ed è da questo che si spiegano forse gli strali contro Raffaele Apreda, più ancora che per la vicinanza con Mario Gargiulo. A sorpresa l’operazione potrebbe avere anche un risvolto politico per Cuomo che passa con De Luca, visto il tramonto dell’ipotesi Lega? Staremo a vedere .