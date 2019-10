Eav: In arrivo 132 nuovi bus, 10-15 in costiera sorrentina

Con propria Determinazione dello scorso 3 ottobre, Acamir ha completato le procedure di assegnazione di 507 nuovi autobus, di varie tipologie e dimensioni, da distribuire alle aziende di trasporto pubblico operanti in Regione Campania, previsti dal Piano Regionale di Investimenti.

Eav ha avuto assegnati 85 autobus per i servizi svolti nell’ambito della Città Metropolitana, che si aggiungono ai 37 autobus per i quali già sono stati sottoscritti i contratti di fornitura ed ad altri 10 autobus, il cui iter di sottoscrizione del contratto di fornitura è in via di completamento. Complessivamente, quindi, ad Eav sono stati assegnati, tra le varie procedure, 132 autobus, aventi dimensioni da 5,60 fino a 10,5 metri.

“Alcuni contratti di fornitura – fanno sapere dall’azienda – già sono stati sottoscritti, mentre per alcune tipologie sono state completate le procedure di gare per l’individuazione del costruttore; per le rimanenti tipologie, le procedure di gara sono attualmente in corso. La consegna dei primi autobus è prevista per fine anno (lotto dei 19 autobus urbani da 10,5 m) ed altri sono previsti per la primavera 2020 (lotto autobus urbani da 7,5 m). Per le altre tipologie la consegna è prevista per la fine del 2020”.

Da un primo esame delle tipologie di autobus assegnati e dal confronto incrociato con i dati di esercizio alla data di ottobre e con la vetustà del parco a disposizione dei depositi aziendali, gli autobus saranno distribuiti, secondo i seguenti valori, che saranno comunque aggiornati di volta in volta alla data di effettiva consegna:

area isole Ischia e Procida tra 25 e 30 autobus

area flegrea tra 20 e 25 autobus

area hinterland napoletano tra 10 e 15 autobus

area vesuviana-stabiese tra 25 e 30 autobus

area sorrentina tra 10 e 15 autobus

area nolana tra 15 e 20 autobus