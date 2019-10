Dramma nel Cilento: ragazza investita da un treno in corsa ad Agropoli

Tragedia questo pomeriggio ad Agropoli dove una ragazza sarebbe stata investita da un treno.

A riportare la notizia il sito Infocilento, si tratterebbe di una giovane del quale non è stata resa nota l’identità.

Sulle causa e la dinamica di quanto accaduto toccherà agli inquirenti che stanno vagliando tutte le ipotesi possibili.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello e dal comandante di stazione Carmine Perillo, i vigili del fuoco, gli uomini della Polfer e i vigili urbani di Agropoli.

La circolazione in direzione sud è rimasta bloccata per circa 30 minuti. I passeggeri a bordo del treno protagonista dell’incidente sono stati fatti scendere e hanno dovuto attendere un altro convoglio per riprendere il viaggio.