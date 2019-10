Dramma ad Agerola: 51enne del posto trovato senza vita

Dramma ad Agerola: un 51enne del posto, F.T., è stato trovato senza vita nella giornata di oggi nella sua abitazione.

Erano le 14 circa quando è avvenuto il fatto. L’ambulanza è stata chiamata dalla prima persona che ha visto il corpo con il cappio al collo ma purtroppo all’arrivo dei sanitari non è stato possibile fare nulla: l’uomo era già deceduto.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e nel pomeriggio arriverà il medico legale per stabilire le cause del decesso. E’ altamente probabile che si sia trattato di suicidio per impiccamento ma servirà il referto del medico legale per avere la certezza.

Un dramma che sconvolge Agerola: la persona apparteneva a una famiglia molto conosciuta e stimata in paese, era un ragazzo che da anni si impegnava ad organizzare attività culturali, soprattutto viaggi di gruppo. Mancherà all’intera comunità ma soprattutto a chi l’ha conosciuto e ha condiviso esperienze di vita insieme a lui.

La Voce di Agerola .