Dramma ad Agerola: 51enne del posto trovato senza vita. Troppi suicidi

Suicidio ad Agerola. Nella “Svizzera” della Campania , sulla Costa d’ Amalfi, divisa fra provincia di Salerno e Napoli, si vivono drammi nascosti.

Oggi un uomo di 51 anni, F.T., è stato trovato senza vita. Ma non è il primo , ogni anno si registrano dei suicidi, si vede un baratro e si pensa che non vi è soluzione, ma non è così. Sotto indichiamo dei numeri a cui rivolgersi per chiedere aiuto . .

Non si sa a che ora possa essere successo, forse già in mattinata . L’ambulanza del 118 , pronta ad andare a Castellammare di Stabia, è stata chiamata verso le 14 dalla prima persona che ha visto il corpo con il cappio al collo ma purtroppo all’arrivo dei sanitari non è stato possibile fare nulla: l’uomo era già deceduto.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e nel pomeriggio arriverà il medico legale per stabilire le cause del decesso. E’ altamente probabile che si sia trattato di suicidio per impiccamento ma servirà il referto del medico legale per avere la certezza.

Un dramma che sconvolge Agerola: la persona apparteneva a una famiglia molto conosciuta e stimata in paese, era un ragazzo che da anni si impegnava ad organizzare attività culturali, soprattutto viaggi di gruppo. Mancherà all’intera comunità ma soprattutto a chi l’ha conosciuto e ha condiviso esperienze di vita insieme a lui.

Occorre divulgare le informazioni di aiuto, riteniamo doveroso farlo, a chiunque si trovi in momenti difficili, che sia questo o no il caso. Noi di Positanonews, dalla Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ci siamo trovati più volte di fronte a casi di suicidi. Abbiamo deciso di pubblicare sempre i numeri utili per chiedere aiuto .

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il 118. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare i Samaritans al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al 06 77208977 da cellulare, tutti i giorni dalle 13 alle 22.