Il doodle di Google celebra lo psichiatra americano Herbert Kleber

Google dedica un doodle, oggi, allo psichiatra americano Herbert David Kleber, noto soprattutto per le sue ricerche sull’abuso di sostanze stupefacenti. Dal 1968 al 1989, Kleber ha fondato e diretto l’Unità di dipendenza da droghe alla Yale University, dove era professore di psichiatria.

Il primo ottobre non è la data di nascita (19 giugno 1934) né di morte (5 ottobre dell’anno scorso) di Kleber, bensì il 23° anniversario della sua elezione nella National Academy of Medicine.

L’interesse per la cura dalle tossicodipendenze gli nacque quando aveva 30 anni e faceva il volontario per il servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti in un ospedale carcerario a Lexington, Kentucky, dove migliaia di detenuti venivano curati per dipendenza. Lì notò che la stragrande maggioranza dei pazienti aveva ricadute poco dopo essere stati dimessi. Così ha cominciato a sviluppare un nuovo approccio medico ai pazienti tossicodipendenti.

