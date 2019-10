Donatella Tesei della Lega presidente dell’Umbira. Il Centro Destra batte Pd e M5S Secondo gli exit poll di Consorzio Opinio per la Rai, il centrodestra vince con ampio margine le regionali in Umbria. Donatella Tesei, appoggiata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalle liste Tesei presidente e Umbria civica, si attesta tra il 56,5 e il 60,5 per cento . Vincenzo Bianconi, sostenuto da Pd, M5S, Sinistra civica verde, Energia verde, si ferma al 35,5-39,5. Un distacco che – stando sempre agli exit poll – sarebbe di oltre 20 punti. Un risultato negativo per i giallo-rossi, che peggiora il dato delle Europee quando il Pd era arrivato al 23,98 per cento e i 5Stelle al 14,63.

Ecco cosa scrive Repubblica

LO SPECIALE – I RISULTATI

In corsa c’erano anche altri 6 aspiranti governatori: Rossano Rubicondi (Partito comunista), Giuseppe Cirillo (Partito delle buone maniere), Emiliano Camuzzi (Potere al popolo e Pci), Martina Carletti (Riconquistare l’Italia), Antonio Pappalardo (Gilet arancioni). Un dato che peserà anche sul piano nazionale visto che si tratta del primo test elettorale dopo la nascita del governo Conte bis, e della prima esperienza per l’alleanza Pd-M5S a livello locale. Ed è la prima volta che una giunta regionale umbra non sarà guidata dal centrosinistra (quindi da 50 anni a questa parte, anche se alle ultime europee la Lega aveva il 38 per cento e giunte a trazione leghista controllano già il 62 per cento del territorio).

Exploit dell’affluenza. Rilevante l’incremento dell’affluenza. Alle 19, nei 92 Comuni chiamati al voto, era pari al 52,8% rispetto al 39,9 delle regionali 2015. Quasi 13 punti percentuali in più. Nella provincia di Perugia ha votato il 53,09 per cento (contro il 40,63). Nella provincia di Terni il 51,9 contro il 37,9.

Legge elettorale umbra. In base alla legge elettorale umbra, qualsiasi coalizione ottenga la maggioranza relativa ha diritto al 60% dei seggi del Consiglio regionale (12, mentre 8 vanno all’opposizione). C’è una sola circoscrizione con i 20 seggi dell’assemblea assegnati con il proporzionale (il 21esimo spetta al presidente della Regione). La soglia di sbarramento è fissata al 2,5 per cento. Le liste che appoggiano il candidato governatore vincente hanno diritto ad almeno un seggio, purché abbiano raggiunto la soglia.

Ecco il profilo della Governatrice

Donatella Tesei è del resto una figura di sicuro affidamento e spessore. Avvocato di professione, in passato è stata anche Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Montefalco e in seguito presso la Pretura Circondariale di Spoleto.

Il suo ingresso in politica è datato 2009 quando viene eletta sindaco di Montefalco, la cittadina in provincia di Perugia dove vive, sostenuta da una lista civica di centrodestra ottenendo poi una riconferma con oltre il 60% dei voti cinque anni più tardi.

Alle elezioni politiche del marzo 2018 si presenta tra le fila della Lega, venendo eletta senatrice nel collegio uninominale di Terni dove ottiene il 38,55% dei voti. In seguito è stata poi nominata presidente della 4ª Commissione permanente Difesa del Senato.

In queste elezioni regionali oltre che su Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, la senatrice può contare anche sul sostegno delle due liste Umbria Civica e Tesei Presidente.

In totale saranno comunque otto i candidati in Umbria tra cui, oltre a Vincenzo Bianconi per i giallorossi, anche Claudio Ricci che nel 2014 fu il candidato del centrodestra e che ora da indipendente potrebbe togliere voti preziosi alla coalizione.

In queste elezioni Donatella Tesei veste quindi i panni della grande favorita, con la leghista che potrebbe riuscire nell’impresa di scalzare il centrosinistra dalla guida della Regione dopo un dominio che dura dal 1970.