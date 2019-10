“Domenica in Castagna, bellissima giornata per il Faito – ci racconta Pino De Vivo, residente.



Caotica per molti, anche grazie all’assenza delle forze dell’ordine, chiamate poi per ripristinare un minimo di viabilità dagli inmancabili coatti driver.

Le associazioni che hanno partecipato hanno fatto quel che potevano, nei limiti del possibile. Altre, invece, solo con alcuni membri associativi da spettatori e non da organizzatori, che hanno lasciato l’immane compito a pochi per pulizie e allestimento.



I commercianti purtroppo dopo tanti anni si sono trovati sommersi da una marea di “clienti”, che hanno pensato di venire alla solita sagra che si faceva e si fa qui e là nelle frazioni.



Si aspettavano chioschi e banconi con salsiccia e broccoli, con lasagne e spezzatino di capra. Purtroppo ahimè “la domenica in castagna” non era questo e le lamentele lasciano il tempo che trovano.



Chi ha prenotato e ha avuto la pazienza di aspettare educatamente è stato servito e riverito dai commercianti al Faito.



Si poteva fare meglio? Certo è ovvio, ma per fare “meglio” tutti, al Faito, devono fare la loro parte attiva sempre e comunque. I coatti locali non mancano a fare i propri comodi e in barba a qualsiasi legge e regole di vivere civile.



Il Comune di Vico Equense non ha dato il supporto adeguato all’iniziativa o forse non voleva: non lo sappiamo ancora. Speriamo su un ripensamento per domenica prossima.



Faito ha bisogno di ordine e controllo. Chi viene al Faito – conclude – dovrebbe dare un suo contributo di onestà, civiltà e amore per il prossimo”.