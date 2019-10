Domani a Salerno si presenta l’ultimo romanzo postumo di Francesco Durante

Salerno. Domani, 11 ottobre, alle ore 18.30, presso la Sala Pasolini della casa comunale, il Festival Salerno Letteratura presenta “Camillo & Son – Vita e morte di due grandi giornalisti tra Italia e America” (Carabba), opera postuma di Francesco Durante. Ne discuteranno lo storico Mauro Canali e il giornalista Mariano Ragusa. L’incontro sarà preceduto da un saluto del direttore del Festival Ines Mainieri e dell’assessore alla cultura del Comune di Salerno Tonia Willburger. Il testo, basato su una imponente documentazione d’archivio, racconta le vite di Camillo e Camille Maximilian Cianfarra, padre e figlio, giornalisti tra Italia e America. Due storie personali che incrociano la grande storia con tutti i suoi protagonisti. Unite da una comune passione e da un tragico destino. Nel nome della libertà. Ricordiamo inoltre che in questa occasione sarà presentato il video realizzato da Salerno Letteratura per ricordare il suo direttore artistico prematuramente scomparso. “Le infinite rive di Francesco Durante”, questo il titolo del docufilm, ha come filo conduttore il mare e l’idea che la riva è un approdo, ma anche un punto di partenza. Sempre venerdì ma al Teatro Ghirelli la replica di “Modo minore” sarà dedicata da Enzo Moscato all’amico Francesco.

(la foto a corredo dell’articolo è tratta dal web)