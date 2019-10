Domani disagi sulla SS163, alla chiusura nei pressi di Maiori per frana si aggiunge l’interdizione della Sp1 per una gara automobilistica

Quella di domani, domenica 20 ottobre, sarà una giornata molto difficile per chi deciderà di viaggiare percorrendo la Strada Statale 163 Amalfitana che, dallo scorso giovedì, risulta chiusa dal chilometro 37,800 al 38,200 per una frana verificatasi all’altezza del cimitero di Maiori, in località “Cavallo Morto”. Il lavoro di pulizia e messa in sicurezza del costone roccioso è già cominciato ma per la riapertura della strada bisognerà attendere la fine dei lavori. A questa già difficile situazione domani si aggiunge anche la chiusura della Sp1 Ravello-Chiunzi per lo svolgimento della gara automobilistica “Coppa città di Tramonti”. La chiusura della Sp1 è prevista dalle ore 8.30 fino alle 18.00. Quindi, chi desidera raggiungere la città di Ravello dall’Agro o fare il percorso inverso dovrà dirigersi verso la Sp2 Maiori-Corbara.