Domani 25 ottobre disagi per i viaggiatori, lo sciopero blocca Trenitalia, ripercussioni anche sulla Metropolitana di Napoli

La giornata di domani 25 ottobre sarà all’insegna dei disagi per chi deve spostarsi utilizzando i mezzi pubblici a causa dello sciopero nazionale del trasporto ferroviario al quale hanno aderito il personale Rfi, Trenitalia, Trenord e Tper. Già dalle 21.00 di oggi si registreranno i primi problemi e l’astensione durerà fino alle 21.00 di domani. Ripercussioni potrebbero esserci anche sulla Linea 2 della Metropolitana di Napoli gestita dalle Ferrovie dello Stato. Per la giornata di domani saranno garantiti i treni regionali e suburbani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Fortemente a rischio, invece, treni ed aerei a livello nazionale, autobus e metro. Probabili disagi anche nelle scuole, nei tribunale e negli uffici pubblici per l’agitazione dei sindacati di base. Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Cit hanno proclamato uno sciopero nazionale che vede coinvolte tutte le categorie sia pubbliche che private per l’intera giornata nel trasporto aereo, ferroviario (dalle 21 di stasera), trasporto pubblico locale, marittimo e autostradale (dalle 22 di stasera). Incroceranno le braccia anche i lavoratori Alitalia aderenti all’Usb (piloti, assistenti di volo e personale di terra), all’Anpac, Anpav (piloti e assistenti di volo per 4 ore dalle 10 alle 14) e Anp (per 4 ore dalle 10 alle 14). Insomma, una giornata che si spera passi al più presto.