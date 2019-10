Docenti irlandesi in visita alla scuola primaria di Positano nell’ambito del progetto Erasmus + KA 1 “Together for Europe”

Positano. Molto bella l’iniziativa promossa dalla scuola primaria guidata dalla preside Stefania Astarita con il progetto Erasmus + KA 1 “Together for Europe”. In data 1 e 3 ottobre la scuola primaria di Positano ha ricevuto la gradita visita dei docenti della scuola irlandese Court National School di Monamolin, paese al sud di Dublino. I docenti si sono confrontati sulle attività didattiche ed ha consentito di stabilire contatti con scuole europee, ai fini di ulteriori scambi culturali. Un’iniziativa non solo bella ma anche estremamente importante che sicuramente arricchirà la scuola positanese aprendola ad altre realtà con le quali confrontarsi in modo costruttivo.