Diventa virale la foto dell’attrice e cantante spagnola Cynthia La Maquilladora sulla spiaggia di Positano subito dopo la pioggia

Positano, costiera amalfitana. Diventa virale la foto dell’ attrice, make up artist e cantante spagnola Cynthia La Maquilladora che si rilassa sulla Spiaggia Grande subito dopo la pioggia che ha flagellato la costiera lasciandosi scaldare dal tepore del sole e godendosi la bellezza e la pace del posto. Un momento ideale per assaporare i profumi e la tranquillità della nostra spiaggia, ancora bagnata dalla pioggia caduta ma baciata dai timidi raggi del sole. Cynthia ha pubblicato la foto sui social ed i suoi fan le stanno regalando tanti like.