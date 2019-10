Positano, costiera amalfitana. Diventa virale la foto dell’ attrice, make up artist e cantante spagnola Cynthia Calderon che si firma “La Maquilladora” su instagram, che si rilassa sulla Spiaggia Grande subito dopo la pioggia che ha flagellato la costiera lasciandosi scaldare dal tepore del sole e godendosi la bellezza e la pace del posto. Un momento ideale per assaporare i profumi e la tranquillità della nostra spiaggia, ancora bagnata dalla pioggia caduta ma baciata dai timidi raggi del sole. Cynthia ha pubblicato la foto sui social ed i suoi fan le stanno regalando tanti like.

Cinthya oltre che bella e brava, è anche simpatica e auto ironica, venuta da Lima nel Perù, insieme all’attrice Patricia Barreto, annuncia che vuole rilassarsi e godersi una vacanza a Positano , poi arriva e nelle sue “storie” vedi la pioggia alla stazione di Napoli, poi forse Sant’Agnello o Sorrento, e quindi l’arrivo nella perla della Campania sotto la pioggia.

Vento entrambe dal mondo del cinema. Patricia, nel 2018 ha girato un film con Angélica Aragón nel film “Non dirmi zitella e nel teatro Mario Vargas Llosa” nello spettacolo The Diary of Anne Frank. Cynthia fa di tutto, attrice, spettacoli, make up, cantante.

Ma l’accoglienza di Villa Yiara, che dimostra come Positano ha una recettività sempre e ovunque di alto livello e confortevole, la fa stare bene e si rilassa sotto la pioccia. “..La vita non riguarda ciò che ti accade, ma il modo in cui reagisci agli eventi”, dice sui social network, e poi alla fine arriva in spiaggia “Ecco esce anche il sole”.. Sempre sorridenti