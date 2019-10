Napoli – Al Teatro Augusteo dal 25 ottobre al 3 novembre sarà di scena “Che disastro di commedia” di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields , la regia è firmata da Mark Bell, gli attori italiani invece sono: Luca Basile, Stefania Autuori, Marco Zordan, Viviana Colais, Alessandro Marverti, Yaser Mohamed, Valerio Di Benedetto, Gabriele Pignotta. Commedia inglese (Disaster Comedy) che ha sbancato i botteghini londinesi, e fatto gridare i critici di una comicità finalmente ritrovata alla Buster Keaton e Stanlio e Ollio. Il segreto di tutto questo “disastro”? Prendete una compagnia di giovani attori allo sbaraglio, una scenografia che non sta in piedi, un regista senza esperienza, una prima attrice che è solita svenire per un nonnulla, un bamboccio che vuol far l’attore a tutti i costi, una direttrice di scena che si improvvisa attrice e fategli recitare un giallo di serie B, con una trama sconnessa, battute indicibili e un finale senza senso. Aggiungete porte che non si aprono, scene che crollano, oggetti di scena che scompaiono e ricompaiono come e dove non dovrebbero e gli attori che come se nulla fosse continuano a dire eroicamente le loro battute. I disastri si accumulano in un crescendo senza controllo, e così il divertimento del pubblico.

