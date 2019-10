Dinamo Sorrento di Futsal C1 femminile ottimo esordio

Dinamo Sorrento di Futsal C1 femminile. Esordio vincente e convincente per le ragazze di mister Di Dato,le rossonere seppur in formazione non ancora completa ed in piena fase di preparazione fisica si sono imposte per due reti ad una sul campo dell’Afronapoli. “Niente di meglio di una vittoria per infondere fiducia,autostima e tanta consapevolezza anche se c’è ancora tantissimo da lavorare e siamo solo all’ inizio di un percorso di crescita.”queste le prime parole di mister Di Dato al termine del match. Cronaca: Parte subito forte la dinamo con un tiro di Botta da fuori area parato,dopo due minuti prima Castellano poi Bosco ed ancora Perrella sollecitano l’estremo difensore avversario.Al 12°minuto risponde l’ afro che prima tira fuori e poi riesce a portarsi in vantaggio .Reagisce subito il Sorrento centrando la traversa con Botta ed andando ancora al tiro prima con Bosco e poi con Catapano senza trovare la via della rete.Si va dunque al riposo sull’uno a zero per le locali.La seconda frazione si apre con l’immediato pareggio ospite,rimessa laterale di Perrella e Bosco implacabile riequilibra il risultato.La Dinamo pero’ non è paga ed ancora con Catapano prima e Bosco poi cerca in tutti i modi la via del gol che arriva al 25° minuto.Al culmine di uno scambio con Perrella è bomber Catapano ad abbattere il muro dell’Afro ed a siglare il gol vittoria. Adesso testa,gambe e cuore a domenica prossima per il match di ritorno in quel di S.Agnello. Ufficio stampa Dinamo Sorrento.