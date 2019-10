Un fine settimana molto caotico in Costiera, che come accade spesso è letteralmente bloccata dal traffico. A peggiorare la situazione i soliti autobus turistici che viaggiano a gruppi di 4 o 5 e che richiedono molto spazio per eseguire le manovre, bloccando tutta la circolazione. A Praiano nonostante la situazione molto caotica, non sono intervenute le autorità di competenza, ad esempio polizia locale, ausiliari del traffico o vigili urbani. A Positano, invece, con i vigili urbani che cercano di fare il possibile, Il traffico inizia da Rianna il fioraio.

