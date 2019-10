Costiera, Chef Barbieri ad Amalfi per le riprese di “4 Hotel”

Il rinomato Chef Bruno Barbieri, che vanta 7 stelle Michelin in carriera con 4 dei suoi ristoranti, è in visita alla città di Amalfi, per le riprese della nuova stagione del suo programma “4 hotel”, già in onda da domenica 15 settembre su TV8. L’incarico di giudice non poteva che essere assegnato allo chef Barbieri, esigente e severo, inoltre esperto di hôtellerie. Nel programma si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia, in questo caso non poteva mancare lo scenario della Costiera Amalfitana.