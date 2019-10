Costiera, anche la giornalista statunitense Lilly Workneh in vacanza a Positano

Ancora personaggi famosi in Costiera Amalfitana. Quello che è cominciato da pochi giorni si sta rivelando un autunno veramente molto caldo, sia per quanto riguarda il clima, sia per quanto riguarda l’affluenza. Sono ormai decine e decine i vip e le celebrità internazionali che hanno scelto di passare alcuni giorni di relax negli splendidi e unici territori della Divina. In particolar modo, come accade ogni anno, è la perla, Positano, ad essere presa “d’assalto” dai turisti famosi. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato di tantissimi vip arrivati: musicisti, attori e showman che omaggiano la bella Positano con la loro presenza.

Ultima arrivata in ordine temporale è la bella giornalista americana Lilly Workneh. E’ stata la stessa Workneh a postare alcune foto sul suo profilo ufficiale Instagram che la ritraggono appunto a Positano. “Pubblicato a Positano! Scoprite la città verticale -ha scritto- quindi fate attenzione, viaggiatori: preparatevi per queste ripide pendenze. La maggior parte di me non era pronta, ma le vedute ricompensano gli sforzi”.

Di origini etiopi, la Workneh a soli 29 anni è già Senior Editor per Black Voices di Huffington Post, un’iniziativa che cerca di dare voce alle minoranze, alle persone emarginate, su una piattaforma multimediale tradizionale. Gestisce i suoi contenuti editoriali e sociali, ormai da diverso tempo con grandissima professionalità e grandissimo successo. E’ stata riconosciuta come una delle migliori giornaliste che si occupano di cultura nera online: ha persino intervistato Oprah Winfrey, soprannominata la “Regina di tutti i media”, considerata tra le donne più potenti al mondo e classificata come il più ricco individuo afro-americano del XXI secolo. Il suo talk show The Oprah Winfrey Show, andato in onda dal 1986 al 2011, è stato il programma più quotato del suo genere nella storia. Lilly è stata persino citata da Forbes tra le migliori giornaliste sotto i trent’anni di età.