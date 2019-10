Costiera Amalfitana. Servizio coordinato di controllo del territorio: numerose pattuglie da parte dei Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri 24 ottobre 2019, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, capeggiati in prima persona dal Capitano Umberto D’Angelantonio, hanno messo in atto un robusto dispositivo di controllo alla circolazione stradale su tutto il territorio, in particolare modo lungo le principali strade che attraversano la costiera amalfitana, da Cetara fino a Positano. Il dispositivo, caratterizzato da posto di controllo e servizi di pattuglia ad “alta visibilità” a consentito di controllare nel giro di poche ore ben un’ottatina di veicoli tra vetture e motociclette e più di cento persone. Sono state effettuate anche tre perquisizioni d’iniziativa, una delle quali ha consentito di “beccare” un ragazzo proveniente dall’agro nocerino sarnese, in possesso di un modico quantitativo di marijuana, occultato nel pacchetto di sigarette, motivo per cui è stato segnalato alla’autoritá prefettizia. Durante l’arco del servizio sono altresì stati controllati anche numerosi esercizi pubblici e sale scommesse, al fine di verificare il possesso di tutte le autorizzazioni previste per esercitare.