Costiera Amalfitana, relax a Positano per la fotografa Holly Randall

Continua un clima quasi estivo, a parte alcuni giorni di pioggia, in questo fantastico autunno. La Costiera Amalfitana continua ad essere invasa dai turisti che non si lasciano scappare, se possono, le bellezze della Divina durante questo periodo. Come sempre Positano è tra le mete preferite, specialmente dai turisti più noti: ultimo vip arrivato in questi giorni è la famosissima fotografa statunitense Holly Randall.

Holly ha pubblicato alcune foto su Instagram che la ritraggono nella perla della Costiera: “Benvenuti in Costiera Amalfitana! È così bello qui a Positano, ma la città è stata praticamente costruita su una scogliera, quindi qui sono tutte le scale -ha scritto- Il mio fondo schiena sarà molto tonico quando torno”.

Classe ’78, Holly Randall aveva 20 anni ed era una studentessa al Brooks Institute of Photography a Santa Barbara, in California, quando sua madre le chiese di aiutarla con il sito web a conduzione familiare Suze.net. Tornò a casa e iniziò a girare per Suze.net e, entro il 2005, il suo lavoro era apparso sulle copertine di tutte le maggiori riviste americane per adulti. Nel 2004, la Randall si inizio ad interessare alla produzione video e iniziò a dirigere e produrre tutti i film per Suze.net. Nel 2008, ha lanciato la sua società di produzione, Holly Randall Productions, e il suo sito web di appartenenza www.hollyrandall.com. Nel maggio 2013, il suo sito web si è unito alla rete Met-Art. Tra i clienti di Randall ci sono Twistys e Playboy, ed è una collaboratrice prolifica di riviste per adulti come Hustler, Club, High Society, Australian Penthouse e Hot Video. Non è tutto. La bella Holly ha pubblicato quattro libri fotografici, Erotic Dream Girls, Kinky Nylons, Kinky Super Beauties e Kinky Lingerie pubblicati da Goliath Books.