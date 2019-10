Costiera Amalfitana, occultava la droga negli slip: arrestato 22enne di Agerola

I Carabinieri della Stazione di Amalfi la scorsa notte hanno arrestato a Furore un 22enne di Agerola, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività è frutto di un approfondita ispezione e successiva perquisizione svoltasi nel corso di un classico posto di controllo alla circolazione stradale nel comune costiero: fermata una macchina con a bordo tre soggetti sospetti e non del luogo, i militari hanno subito voluto vederci chiaro, in quanto gli occupanti, provenienti da Agerola, risultavano già noti alle Forze di Polizia, ed il loro atteggiamento è apparso fin da subito nervoso ed evasivo. condotti in caserma, i tre sono stati accuratamente perquisiti, ed ecco che a questo punto uno dei tre, è stato trovato con circa 50 grammi di marijuana occultata negli slip. Inoltre nella macchina, sotto un tappetino, in corrispondenza del posto del predetto, è stato trovato anche un bilancino di precisione. Per quanto rivenuto, e sentite le futili giustificazioni fornite, il ragazzo è stato arrestato e sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto e delle successive valutazioni a cura del Tribunale di Salerno.