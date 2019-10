Costiera Amalfitana. Minori per il sociale: scout e anziani insieme per la raccolta delle olive

SERVIRE é il motto dei Rovers, la branca dello Scoutismo che accoglie ragazze e ragazzi dai 16 anni ai 19 anni. Servire il proprio paese significa porre in essere azioni concrete per il “bene comune”, significa fare cercando di coinvolgere tutti coloro che hanno hanno voglia di fare. Servire è un modo per ” educare ” il cittadino ad essere cittadino attivo, facendogli comprendere la bellezza del senso comune alla partecipazione. Ed è in questo spirito che anche questa volta abbiamo fatto un piccolo gesto per una bella iniziativa che ci ha visto protagonisti insieme al Centro Anziani : la raccolta delle olive dalle piante di olive ubicate sul lungomare di Minori. In una bellissima giornata di sole grazie alla collaborazione indispensabile di Ubaldo Troiano Presidente del Centro Anziani ed a quella di Giovanni Fraulo abbiamo voluto che questo frutto della natura non andasse disperso. È stato bello vedersi attorniati da tanti cittadini, il loro calore ed il loro stimolo partecipativo é stato da esempio ai nostri giovani scout di Minori che con tanta voglia di fare hanno cercato di fare la propria parte. Ci siamo ritrovati dopo a pranzo ( preparato dagli stessi ) e vedere nei loro occhi la gioa di aver fatto qualcosa per il paese era palpabile. Andremo prossimamente al frantoio per la spremitura delle olive ricavandone olio. GRAZIE a tutti per la collaborazione ed augurandoci di poter fare qualcosa per lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato.