Costiera Amalfitana, la velista Flavia Tartaglini a Praiano

Anche la bellissima e bravissima velista romana Flavia Tartaglini è in vacanza in Costiera Amalfitana. La Divina non perde il suo fascino neanche in autunno e continua ad essere una meta tanto ricercata dai turisti anche in questo periodo. E’ stata lei stessa, infatti, a postare sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono durante un matrimonio a Praiano.

Classe ’85, Flavia ha partecipato nel 2016 ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro nel windsurf RS:X femminile, piazzandosi in sesta posizione. Dopo avere dominato le serie di qualifica, Tartaglini è entrata in finale (Medal Race) quale Medaglia d’Oro virtuale. Una serie di errori tattici non provocati la portavano a terminare ottava la gara di finale e quindi scivolare in sesta posizione di classifica finale, perdendo il podio Olimpico per due soli punti. Ora punta a Tokyo 2020. “La mia disciplina sportiva è il windsurf, uno sport che ho iniziato perché amo lo sport a contatto diretto con la natura e con il mare. Il windsurf ti permette di stare più a contatto con l’acqua e quindi c’è più adrenalina. Mentre la barca ti separa di più, con la tavola sei più un tutt’uno con il mare”, ha raccontato. “Ho iniziato quando avevo 15 anni, che è abbastanza tardi, anche se da piccola – quando avevo 6 anni – facevo vela, il che mi ha aiutato poi ha imparare più velocemente il windsurf. Il traguardo più importante in assoluto è stata la partecipazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, dove ho raggiunto un sesto posto, un risultato ottimo per essere la prima partecipazione olimpica. Recentemente ho vinto la medaglia di bronzo al campionato europeo 2017 e ho raggiunto diverse vittorie e podi in Coppa del Mondo, ad esempio sono arrivata seconda alla coppa del mondo di Miami e mi sono classificata terza al circuito Eurosaf di Palma de Maiorca”.

Alcune settimane fa, persino la CNN, nella sua versione online, aveva elencato i posti più affascinanti da visitare in Italia in autunno e tra questi è apparsa proprio la Divina. Si leggeva: “La cornice da sogno delle strade collinari della Costiera Amalfitana che abbraccia il mare, acque turchesi, scogliere scoscese e limoneti terrazzati potrebbe essere il luogo più fotogenico in Italia”.