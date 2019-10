Costiera Amalfitana, la modella Nadia Araujo si rilassa a Positano

Un autunno davvero intenso per quanto riguarda il turismo in Costiera Amalfitana. Sembra quasi che l’estate non sia finita, vista l’affluenza di turisti e visitatori nei territori della Divina. E tra i turisti ce ne sono tanti che sono famosi. Ultima arrivata è la bellissima modella Nadia Araujo. Questa ha postato diverse storie e foto su Instagram dove viene immortalata a Positano, prezzo i bagni d’Arienzo.

Classe ’93, Nadia ha cominciato a sfilare giovanissima fino a quando non è arrivata a lavorare al fianco di Kate Moss. Tra i primi grandi marchi con cui ha lavorato ci sono Kenzo e Adidas. Successivamente ha collaborato per diversi altri grandi marchi, al fianco di Georgia May Jagger (per la Rimmel). Attualmente conta oltre 40 mila follower su Instagram. E’ nata in Portogallo ma si è trasferita all’età di 13 anni in Inghilterra. Ha cominciato a lavorare da modella in maniera seria dopo aver lasciato gli studi in psicologia: ha raccontato di essersi proposta quasi per gioco ad un’agenzia e di essere stata scelta subito. Di lì a poco la carriera è decollata. “Sono stata contenta abbiano visto qualcosa in me”, ha raccontato.

Ancora una volta, quindi, la Costiera Amalfitana ed in particolar modo Positano, vengono scelte da vip e celebrità di tutto il mondo. Un segno che i nostri territori mantengono negli anni l’attrattiva che meritano, visto quello che possono offrire. Alcune settimane fa, la CNN, nella sua versione online, ha elencato i posti più affascinanti da visitare in Italia in autunno e tra questi è apparsa proprio la Divina. “La cornice da sogno delle strade collinari della Costiera Amalfitana che abbraccia il mare, acque turchesi, scogliere scoscese e limoneti terrazzati potrebbe essere il luogo più fotogenico in Italia”.