Costiera Amalfitana, la bellissima fashion blogger Alessia Sica in giro per Positano

Sebbene le temperature siano scese in maniera abbastanza significativa, la Costiera Amalfitana rimane una meta tanto ricercata dai turisti anche in autunno. D’altronde, alcune settimane fa, persino la CNN, nella sua versione online, aveva elencato i posti più affascinanti da visitare in Italia in autunno e tra questi è apparsa proprio la Divina. Si leggeva: “La cornice da sogno delle strade collinari della Costiera Amalfitana che abbraccia il mare, acque turchesi, scogliere scoscese e limoneti terrazzati potrebbe essere il luogo più fotogenico in Italia”.

Lo sanno bene anche i tanti vip e personaggi famosi che sono in giro per i territori della Divina in questi giorni. E’ arrivata pochi giorni fa anche la bellissima fashion blogger Alessia Sica. Quest’ultima ha postato alcune storie ed un video sul suo profilo ufficiale Instagram, che conta oltre 240 mila followers, in cui la si vede girare per Positano. Alessia è una delle fashion blogger italiane più in voga.

Ha aperto un sito web che si chiama “The New Art of Fashion”, e che sta riscontrando parecchio successo. Napoletana di nascita, Alessia è appassionata di moda fin da bambina, “con un passato nerd” come programmatrice informatica e web designer ed un presente nel mondo della comunicazione e del fashion system offrendo servizi di Marketing&Comunicazione ad aziende del settore con un particolare focus alle Strategie Digital.

Sulla sua biografia si legge: “Ho conseguito un diploma di fashion design, lavorato e collaborato con aziende in ambito moda, magazine, radio e tv. Per dare voce alle mie passioni, ho creato un mio blog personale che man mano è cresciuto insieme a me, insieme a voi, e si è riempito di consigli in ambito moda e beauty, eventi, outfit e sfilate.

Si è sposata lo scorso 17 giugno, presso la suggestiva chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, a Napoli, unendosi in matrimonio con Luca Bruognolo, Manager Accenture e Dj.