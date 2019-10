Costiera Amalfitana – Cava de’ Tirreni – Al via le domande per partecipare al bando sulla Vita Indipendente e inclusione nella società di persone adulte con disabilità

Il Piano di Zona Ambito S2 informa che è stato pubblicato l’Avviso pubblico sulla Vita Indipendente e inclusione nella società di persone adulte con disabilità di età tra 18 e 64 anni.

Tale sperimentazione, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso le regioni e le provincie autonome, prevede l’erogazione in favore delle persone adulte con

disabilità di incentivi di natura economica per l’inclusione socio-lavorativa.

Le risorse stanziate per la realizzazione di tale azione sono finalizzate a supportare le persone con disabilità nella partecipazione a un’esperienza finalizzata all’innalzamento del livello delle conoscenze e alla spendibilità nel mercato del lavoro.

L’inserimento socio-lavorativo prevede un numero di 14 beneficiari, per una durata massima di 12 mesi e sarà realizzato presso un’azienda individuata dall’Ambito secondo procedure di evidenza pubblica.

Laddove, in esito alla valutazione multidimensionale, dovesse risultare l’esigenza di un supporto particolare per l’inserimento nell’azienda ospitante, il beneficiario potrà essere supportato da un assistente personale, scelto liberamente tra i componenti della propria rete sociale, compresi soggetti del Terzo settore, che possono offrire un valido contributo alla realizzazione del percorso di inclusione socio lavorativa al quale aspirano.

Le domande potranno essere consegnate dal 30 settembre 2019 e fino alle ore 12,00 del 21 ottobre 2019.

Il testo completo dell’Avviso ed il modulo di domanda sono disponibili all’indirizzo:

www.pianodizonas2.it – www.comune.cavadetirreni.sa.it