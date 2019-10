Costiera Amalfitana, Carabinieri di Amalfi fermano 32enne con 5000 euro di cocaina

Ancora una volta parliamo di fermati in Costiera Amalfitana per reati legati alla droga. Continua, infatti, incessante l’attività di contrasto al traffico di stupefacenti condotta dall’Arma dei Carabinieri nei territori della Divina. Questa volta, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amalfi, coordinati dal Capitano Umberto D’Angelantonio, durante la notte appena trascorsa hanno tratto in arresto un ragazzo di 32 anni, originario di Cercola ma residente a Napoli, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le manette sono scattate durante un posto di controllo lungo la SP2, quando la pattuglia in servizio in quel momento ha fermato una vettura che viaggiava spedita proveniente dal Valico di Chiunzi: fin da subito l’occupante della vettura è apparso abbastanza agitato, ed ha domanda specifica non ha saputo giustificare la sua “discesa” dall’hinterland napoletana. A questo punto i Carabinieri hanno voluto vederci chiaro, procedendo ad un controllo accurato della persona e della vettura: ispezionando con una torcia i passaruota del mezzo, uno degli operanti ha notato un sospetto rattoppo in nastro isolante, che al tatto è apparso amovibile.

Una volta staccato, i militari hanno trovato la sorpresa, poiché dietro il nastro nero era attaccato un involucro contenente verosimilmente sostanza stupefacente: a questo punto il fermato è stato portato in caserma per gli accertamenti preliminari, che hanno confermato trattarsi di 35 grammi di cocaina, in dosi, per un valore di circa 5mila. Per quanto rinvenuto e per le modalità di occultamento, il giovane è stato arrestato e, contattato il pm di turno della Procura della Repubblica di Salerno, condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Soltanto due giorni fa, i Carabinieri avevano fermato di notte, a Furore, un 22enne di Agerola, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: aveva 50 grammi di marijuana occultati negli slip.