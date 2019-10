Costiera Amalfitana, arriva il concorso per 20 giovani start – upper

Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, nell’ambito del Progetto Benessere Giovani “FO.CU.S –formazione, cultura e spettacolo a Ravello Città dei Giovani” (Soggetto attuatore Comune di Ravello, Misura POR Campania FSE 2014-2020 ASSE I – Obiettivo specifico 2 – Azione 8.1.7 ASSE II- Obiettivo Specifico 11 – Azione 9.6.7 ASSE III-OT 10 – Obiettivo Specifico 12 – Azione 10.1.5 LR 26 del 08/08/2016- DGR N. 114 del 22/03/2016), ha organizzato un Laboratorio creativo di accompagnamento alla creazione di un’Impresa Culturale Creativa. I destinatari sono 20 giovani residenti in Campania che saranno formati come start-upper e manager in grado di trasformare e aggiungere attività innovative e di processo in un ambito territoriale stracolmo di eredità storica ma anche di talenti individuali. La Costiera Amalfitana, infatti, è caratterizzata da eccezionali valori culturali e naturali derivanti dalla sua difficile morfologia e dal processo storico di adattamento compatibile operato dalla comunità. Valorizzare l’esistente e trasformare gli elementi che costituiscono il patrimonio culturale anche minore e diffuso in uno strumento di sviluppo economico permette ai giovani di progettare attività differenziate a supporto dell’offerta turistica locale. La necessità di “fare rete” mettendosi in relazione con il contest del proprio territorio e con la sua cultura permetterà ai giovani di sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie a creare imprese che di questo territorio valorizzano gli aspetti culturali meno evidenti. Il progetto prevede di strutturare il Laboratorio secondo la metodologia del “learning by doing”, con una preponderanza, quindi, di attività pratiche rispetto alla formazione frontale. La scadenza per l’invio delle candidature a univeur@univeur.org è fissata al 18/10/2019 ore 18.00.

Clicca qui per scaricare il bando e le domande di partecipazione.