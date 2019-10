Il Costa d’amalfi piega la capolista. Battuto 1-0 il Castel San Giorgio

La capolista s’inchina al Costa d’Amalfi. I costieri raccolgono 3 punti importantissimi grazie al gol di Catalano al 31′.

Gli uomini di mister Ferullo giocano una gara da grande squadra e riescono a mantenere l’imbattibilità in campionato.

Primo tempo intenso, con i costieri che fin da subito cercano di pressare alto gli avversari. Ci prova Iommazzo, poco dopo il 20′, a replicare il gol contro il Grotta, ma Faggiano è attento.

Al 31′ il vantaggio: apertura sulla destra per Infante, palla dietro per l’accorrente Catalano che di destro fredda Faggiano sul primo palo.

Il San Martino diventa una bolgia, ed i padroni di casa tornano a caricare.

Nella ripresa la gara diventa ancora più intensa e divertente.

Miracolo di Napoli al 55′ su Malafronte, mentre dall’altra parte Ferrara fallisce un destro da dentro l’area.

Comincia la girandole dei cambi, e al subentrante Apicella capita l’occasione più ghiotta, a tu per tu con il portiere: ma il suo destro viene respinto da Faggiano. Sulla ribattuta si avventa Ferrara che, a porta spalancata, manda incredibilmente alto.

Il Castel San Giorgio non riesce più ad essere pericoloso, ma sono i costieri ad avere ancora una palla gol clamorosa, quando Ferrara serve Apicella solo dentro l’area, ma anche lui incredibilmente calcia alto.

La gara finisce praticamente qui, con i costieri che conquistano tre punti meritatissimi.

Una vittoria che, con i risultati degli altri campi, vede accorciare la classifica.

Ma adesso non si puó festeggiare più di tanto, perchè mercoledì si ritorna in campo e sarà ancora battaglia.

Mercoledì i ragazzi di mister Ferullo saranno di scena a Lioni, per cercare di dare continuità a questi risultati.