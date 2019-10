Il Costa d’Amalfi perde in casa contro il Vis Ariano Accadia. Si tratta della prima sconfitta in campionato

Arriva, con il Vis Ariano Accadia, la prima sconfitta stagionale per gli uomini di mister Ferullo. Una sconfitta frutto di un black out di 2 minuti, nei quali l’Ariano ha ribaltato la gara ed è riuscito a portare a casa la vittoria.

Gara molto vivace, specie nella prima mezzora.

Costieri che sfiorano il vantaggio al 9′ minuto, quando De Angelis riceve in area da Apicella, e di sinistro calcia alto davanti a Formisano.

Risponde la Vis Ariano con Mounard, dopo una combinazione con Capodilupo, ma la palla termina a lato.

Al 22′ azione travolgente sulla destra, palla in mezzo per Apicella che da pochi passi calcia addosso a Formisano.

I costieri gestiscono bene la gara, costringendo gli ospiti a cercare le ripartenze.

Al 43′ il vantaggio biancazzurro: Apicella è caparbio sulla linea di fondo di destra, va via al diretto avversario e mette una palla magica per Ferrara che, anticipando Imparato, deve solo appoggiare in rete.

Nella ripresa partono fortissimo i padroni di casa che in 5 minuti tirano per ben 5 volte in porta, fallendo il raddoppio. Poi due minuti di puro black out, nei quali gli ospiti pareggiano con Capodilupo, e dopo neanche un minuto trovano addirittura il vantaggio con Sekou. I costieri provano a scuotersi, ma prima Iommazzo, che si fa parare da Formisano una conclusione da pochi passi e poi Infante, non trovano la rete del pareggio. Gli ultimi minuti sono di arrembaggio totale, ma Formisano fa ancora il fenomeno su una conclusione di Apicella dalla distanza.

Arriva così la prima sconfitta stagionale, una sconfitta che brucia per le tante occasioni sprecate, ma che non compromette nulla visto che la classifica si è accorciata ulteriormente.

Adesso bisogna fare tesoro di questa gara e ripartire. Nel prossimo turno si va ad Angri per sfidare l’Alfaterna, in una gara che avrà altre mille insidie.