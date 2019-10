Costa d’Amalfi juniores parte con il botto vincendo a Cava 2-5

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dei ragazzi del Costa d’Amalfi, che regolano con un perentorio 5 a 2 il Cava United in trasferta.

I ragazzi di mister Lambiase e di mister Sammarco divertono regalando spettacolo.

La partita peró si fa subito in salita, perche dopo qualche minuto arriva il vantaggio della squadra di casa, ma giusto il tempo di assestarsi i costieri vanno a segno con Caso, Nenna, Lambiase e Reale, chiudendo così la prima frazione sul 4 a 1, ed in pratica la gara.

Nella ripresa il Cava United si porta sul 4 a 2, ma a fissare il punteggio ci pensa ancora Lambiase, sancendo una vittoria netta ed importante.

Tre punti importanti, tre punti che fanno morale in vista di un campionato lungo e difficile.

Una vittoria importante anche perchè ha una dedica speciale, infatti attraverso il capitano, Reale, la squadra ci teneva a dedicare questa prestazione a Pietro Villani, amico e compagno di tante “battaglie” sul rettangolo di gioco, un ragazzo che ha lasciato un vuoto enorme e che non dimenticheremo mai.

Adesso testa alla prossima gara, in casa con la Rocchese.