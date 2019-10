Halloween ha portato la pioggia stasera dalle 20,30 sulla costa di Sorrento e di Amalfi, che segue Positanonews , province di Salerno e Napoli sotto un temporale, Castellammare di Stabia ( come al solito ) allagata e Via Ripuaria a Pomepi verso la Cartiera e dopo l’Auchan a rischio esondazioni per il Sarno. Al momento problemi gravi non ci sono ma attenzione a Positano e Atrani e le strade di Vico Equense .

A partire dalla giornata di domani, come riporta iLMeteo.it, il fine settimana di Ognissanti porterà una doppia perturbazione sull’Italia.

Per la giornata di domani, venerdì 1 novembre, il continuo afflusso d’aria fredda dai quadranti nordorientali favorirà lo sviluppo di un vortice di bassa pressione intorno alle regioni meridionali. Ci attendiamo dunque una fase piuttosto instabile al Sud, ma anche su Sardegna e Lazio, con rovesci e anche con qualche temporale.

Sabato 2 novembre sarà invece una giornata molto grigia a tratti assai piovosa per molte regioni d’Italia. La fase più attiva del maltempo si registrerà soprattutto dalle primissime ore del pomeriggio quando le precipitazioni già in azione al Nordovest e sul versante centrale tirrenico, andranno ad intensificarsi ulteriormente con il rischio di forti rovesci e nubifragi in particolare sul Levante ligure e sulle coste toscane più settentrionali.

Foto iLMeteo.it

Come riporta sempre iLMeteo.it, una seconda perturbazione interesserà poi gran parte dell’Italia nel giornata di domenica. Il maltempo colpirà praticamente tutto il Paese. Intenso maltempo e nubifragi sono attesi ancora una volta su Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna.

In serata e nel corso della notte, occhi puntati sul Lazio e sulle aree costiere campane dove intensi fenomeni e nubifragi potrebbero creare forti disagi a causa dell’elevato cumulato di pioggia. In conclusione segnaliamo anche la presenza di forti venti che investiranno specialmente il lato tirrenico con rischio mareggiate nelle aree maggiormente esposte.

Ovviamente questo quadro meteo porterà anche ad un drastico calo delle temperature. Al Sud il quadro termico comincerà a perdere qualche punticino nel corso della giornata di domani per l’arrivo di aria più fredda e a causa di una maggior ingerenza del tempo instabile.