Costa d’ Amalfi. Si punta al “Turismo scorsoio”

Si parla tanto di turismo e di sviluppo economico. Dopo tanti anni e le battaglie fatte dalle associazioni di cittadini che hanno raccolto 10.000 firme contro i grandi bus turistici e le deroghe ai sensi unici alle linee autorizzate dalla Regione Campania e dalla Provincia di Salerno ci sono due sindaci, quello di Minori Andrea Reale, e quello di Maiori , Antonio Capone, che fra l’altro ha un negozio Capone e Tramontano o Euronics proprio alla Chiesa Nuova, luogo deputato a un traffico e scarico di smog di mole enorme, spinti da alcuni gruppi di interesse, a voler bloccare un’ordinanza emessa dal Prefetto di Salerno con l’ANAS per dare una minima regolata alla circolazione sulla S.S. 163 Amalfitana.

Questi gruppi di interessi, legittimi per carità, ci chiediamo che turismo vogliono perseguire. Oggi Positanonews era impegnato a seguire Salvatore Cimmino con tutta la nostra redazione e la sua impresa contro le barriere architettoniche, Cimmino , che è stato anche testimonial all’ONU, oltre che alla Camera, ha anche detto che le principali barriere sono quelle psicologiche.

Di fronte a giornate di traffico epocale, ingestibili se non con l’esercito, di rischi per la salute fisica e mentale, di mezzi che oggettivamente non potrebbero circolare fisicamente in Costiera amalfitana, con problemi di ordine pubblico, problemi di sicurezza, su una strada fatta per le carrozze di cavallo, non risolvibili nel breve e medio termine, anzi mai del tutto, vista la enorme fragilità del nostro territorio e il grande valore paesaggistico ed ambientale, il traffico fa perdere la vita a migliaia di persone, non sappiamo quali conseguenze abbia avuto sulle emergenze sanitarie, forse ci siamo dimenticati le ambulanze bloccate a Positano, Praiano, fra Amalfi, Atrani e Castiglione di Ravello, e finanche le tortuose curve per Minori e Maiori, che poi vorrebbero che non si cambiasse nulla , per arrivare a Cetara dove gli autobus si incastrano periodicamente?

Quindi ci facessero capire questi signori che tipo di turismo vogliono, come ha detto un’amico che pure ha fatto queste battaglie, citandomi alcuni paesi dove con problematiche analoghe in un convegno si parlò di turismo scorsoio?

Il traffico ci soffoca e loro invece di limitarlo e provare questa soluzione, studiata insieme a 10 mila cittadini che ci hanno messo la faccia, quindi dalla gente esasperata e disperata, vogliono proporci questo modello di turismo scorsoio? Ma lo sanno a forza di soffocare il (nodo) scorsoio, porta alla morte?

Provassero a dirlo a chi si è trovato ad aspettare un’ambulanza che non arrivava per il traffico, provate a dirlo a chi è stato male con i propri figli in macchina. Mi è piaciuto molto leggere un romanzo di Heminguay “Per chi suona la campana”. Non chiedetevi per chi suona, potrebbe suonare per voi.

Avvocato Michele Cinque

