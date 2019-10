Costa Concordia, Schettino vince la causa contro Costa Crociere

Schettino vince la causa contro Costa Crociere e ottiene il risarcimento.

L’ex comandante della Concordia Francesco Schettino ha vinto una causa civile contro Costa Crociere ottenendo dal tribunale di Torre Annunziata (Napoli) un decreto esecutivo per il rimborso di circa 26.000 euro pagati dallo stesso Schettino per onorario e spese dovute all’avvocato difensore Bruno Leporatti, suo primo legale nella vicenda del naufragio che gli fu indicato dalla compagnia.

Nei patti tra armatore e comandanti è prevista assistenza legale in caso di contenziosi ma non per i casi di dolo o colpa grave: proprio per questo Costa Crociere si rifiutava di rimborsare la somma. Ma il tribunale campano ha dato torto alla compagnia.

Il Mattino