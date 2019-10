Coppa Italia, il San Vito Positano torna alla vittoria. Battuto il Calpazio per 0-1

Il San Vito Positano torna alla vittoria e lo fa in Coppa Italia per 0-1 ai danni del Calpazio a Capaccio. Buone notizie per mister Cuomo che, dopo il momento no in campionato, torna al successo e ritrova anche il bel gioco.

Il risultato, infatti, sarebbe potuto essere anche più largo se i giallorossi avessero avuto maggior concretezza negli ultimi metri. La decide Calabrese all’89’, che regala il passaggio del turno alla propria squadra.

Si trattava di un match estremamente difficile, dal momento che solo 10 giorni fa il Calpazio si impose sul San Vito per 1-4 sul neutro di Massa Lubrense.

Un successo importante che fa morale ed un’iniezioni di fiducia notevole in vista dei prossimi impegni. Prossimo appuntamento in campo sarà sabato prossimo in campionato, quando i ragazzi di Cuomo esordiranno sul proprio terreno di gioco a Positano contro la Rocchese.