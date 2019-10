Coppa Italia, il San Vito Positano passa il turno con il pareggio. Calpazio eliminato

Il San Vito Positano passa il turno con pareggio ancora una volta stretto per le tante occasioni da gol. Risultato finale 1-1 contro il Calpazio che comunque qualifica i costieri.

Gran primo tempo per i giallorossi con piu di 5 occasioni da gol contro 1 del Calpazio, ma nessuna riesce a trovare il guizzo per andare in vantaggio. Così la prima frazione termina a reti bianche.

La ripresa inizia con il San Vito subito in attacco. Calabrese in velocita si libera del proprio marcatore e a tu per tu con il portiere colpisce il palo. Ma il goal è nell’ aria: pochi minuti e su cross dalla sinistra il difensore ospite per anticipare Calabrese prende la palla con le mani. Rigore trasformato da Raia.

Il San Vito però si distrae e gli ospiti pareggiano. Reagiscono immediatamente i costieri con Raia, che a tu per tu con il portiere colpisce male e spreca un’occasione ghiotta.

Poi ingenuità di Di Fraia che si fa espellere per reazione e il San Vito resta in 10. A quel punto mister Cuomo rimodula la squadra e senza grossi problemi si arriva al termine della gara.

Qualificazione meritata per la squadra di Positano che ha creato nettamente di più rispetto agli avversari. Magari servirebbe un po’ più di concretezza sotto porta per chiudere le partite.