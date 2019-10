Coppa Italia, pareggio alla prima gara per il Piano Pizzeria Lucia. Luci ed ombre nella trasferta di Lettere

Alla prima partita ufficiale di questa stagione, il Piano Pizzeria Lucia pareggia 3-3 in Coppa Italia contro il Lettere in trasferta.

Primo tempo assolutamente da dimenticare per i gialloblù, che non sono scesi in campo con la giusta convinzione ed hanno subito il gioco degli avversari. I padroni di casa infatti terminano la prima frazione sul risultato di 3-0.

Nel secondo tempo però i ragazzi di Maresca cambiano decisamente atteggiamento ed hanno una grande reazione, tant’è che riescono a rimontare il risultato sul 3-3. A segno Beato su rigore, Cannavale su un calcio di punizione magistrale e Iaccarino.

Buona la prima per il Piano Pizzeria Lucia. Il secondo tempo di gran carattere dimostra anche che la squadra c’è dal punto di vista fisico. Magari bisogna essere più convinti nei propri mezzi ed approcciare meglio le partite. Ad ogni modo un pareggio che per come è maturato lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

Sabato comincerà anche il campionato per la squadra di Piano, che ha riposato alla prima giornata. Altra trasferta insidiosa ad Angri, che avrà sicuramente voglia di rivalsa dopo la sconfitta per 3-1 a Rovigliano.