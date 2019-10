Controlli all’udito gratuiti alla Farmacia Elifani di Meta. Ecco gli orari

La Farmacia Elifani di Meta è ormai molto conosciuta per le sue iniziative molto interessanti e ricche di novità. Oggi riguarda l’apparato uditivo, infatti la Farmacia Elifani, a Meta in Via Angeo Cosenza, mette a disposizione un controllo gratuito ogni venerdi mattina, dalle ore 10:00 alle 12:0o. Sarà disponibile un tecnico audioprotesista anche per eventuale assistenza per le protesi acustiche.

“Tale servizio rientra nella rosa di quelli disponibili all’utenza di riferimento, per rispondere ai bisogni del territorio e per garantire vicinanza ai pazienti. Tale servizio, del tutto gratuito, può essere di fondamentale importanza per coloro che riscontrano difficoltà nell’udito o che hanno notato dei cali nell’ascolto» – queste le parole dei titolari della Farmacia Elifani, che pone sempre in primo piano la salute dei cittadini.

Riguardo la modalità di esecuzione degli esami “la misurazione – si legge in una nota – viene effettuata da un tecnico specializzato che farà ascoltare al paziente una serie di suoni di diverse intensità”. In seguito, evidenzia, “il tecnico rileverà per ciascun orecchio eventuali anomalie del momento e, in tal caso, quale potrebbe essere l’intervento necessario per risolvere la problematica”.

Come è noto, la riduzione dell’udito è un problema che si presenta con l’avanzare dell’età, ma anche all’esposizione continua a conversazioni in contesti affollati e rumorosi, dialoghi articolati sottovoce o in ambienti riverberanti, conversazioni al telefono, ascolto di fonti sonore come televisione o radio. A tal proposito è possibile effettuare un controllo anche per i pazienti senza particolari problematiche all’apparato uditivo.

Chiunque desideri ulteriori informazioni può contattare la Farmacia Elifani al numero 0818786605, oppure recarsi al banco dove uno dei cordialissimi farmacisti fornirà tutte le informazioni necessarie.