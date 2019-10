Concorso Regione Campania: ancora nessuna notizia sui risultati. Ansia tra i candidati

Un vero e proprio mistero ruota attorno ai risultati del Concorso della Regione Campania. Le migliaia di candidati attendono ancora i risultati, nonostante la Formez abbia asserito settimane fa che le correzioni sarebbero cominciate già dai primi di ottobre: oggi, 11 ottobre, ancora nessuna notizia. Il concorso, ricordiamo, è terminato lo scorso 25 settembre. Sicuramente avrà influito il numero elevatissimo di partecipanti.

Cresce spasmodica l’attesa tra i candidati che attendono di sapere se rientrano nella graduatoria per accedere poi alla fase successiva. Se da una parte c’è chi non la sta prendendo benissimo, qualcun altro prova a metterla sul ridere: “Fonti certe parlano dell’indizione di un concorso per selezionare personale che corregga le prove dei concorsi. Pare lo presenteranno come “Concorso di Schrodinger”, questo il tenore di alcuni messaggi che stanno comparendo sui social. “Sono usciti i risultati, ma non sono tornati più”, scherza qualcun altro. Più lapidario un utente: “Questo è stato il peggior concorso pubblico che io abbia mai visto”.

Ricordiamo che i posti aperti ai diplomati sono 1.225 di cui: 187 unità presso la Regione Campania; 18 unità presso il Consiglio regionale della Campania e 1.020 unità presso gli Enti locali della Regione Campani che hanno aderito al Piano per il Lavoro. I posti per laureati, invece, sono 950 di cui: 328 unità presso la Regione Campania, 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania che hanno aderito al Piano per il Lavoro.

In caso di superamento della prova preselettiva, è prevista una prova selettiva scritta, distinta per i profili professionali riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva. Al termine della fase selettiva, le commissioni esaminatrici, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigeranno la graduatoria provvisoria di merito dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito nella prova scritta, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento. Poi, una fase di formazione e rafforzamento della durata complessiva di 10 mesi, distinta per i profili professionali, alla quale saranno ammessi i candidati secondo l’ordine della graduatoria provvisoria di merito. Alla fase di formazione obbligatoria sarà ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti da ricoprire maggiorato del venti per cento, fermo restando il limite delle risorse finanziarie disponibili ed infine, una prova orale, per ciascuno dei profili messi a concorso, che dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la verifica finale della fase di formazione e rafforzamento.